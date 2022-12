Ue | M5S | ' su Pac il nostro lavoro ha fatto la differenza'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - “Grazie al via libera della Commissione europea alla riforma della Pac presentata dall'Italia aiutiamo le piccole e medie aziende agricole e diamo un contributo a 800mila agricoltori per contrastare l'impatto dei cambiamenti climatici. Inoltre, la riforma prevede lo stop al caporalato con la condizionalità sociale, inserita grazie a un emendamento presentato al Parlamento europeo dal Movimento 5 Stelle, e il 25% di superficie agricola destinata al biologico. Ilcongiunto della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e dell'allora Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli hala”. Così la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

