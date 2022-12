Traffico Roma del 02-12-2022 ore 18 | 30

(Di venerdì 2 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione Iniziamo da un incidente sulla A1Firenze Ci sono code verso Firenze tra la diramazionenord e Ponzanono poco è cambiato dall’ultimo aggiornamento ancora critica infatti la situazione delnella capitale le code sul raccordo tra Ottavia e Appia in carreggiata interna e tra via della Magliana e via Tiburtina in esterna incidente sulla tangenziale all’altezza del Ponte delle Valli in direzione Olimpico le file da Tiburtina e poi altre code pertra viale Castrense e la 24 si procede in file anche verso San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII a Batteria Nomentana Apri code tra Scalo San Lorenzo è il viale Castrense ancora incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 Verso il raccordo è sulla ...

