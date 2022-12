Serie A | la UEFA indaga sulla Juventus

(Di venerdì 2 dicembre 2022) 2022-12-01 19:32:51 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa newsA appena arrivata in redazione: lun Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario(CFBF) ha aperto un’indagine formale sulper eventuali violazioni dell’art Licenze per club e regolamento sul fair play finanziario. L’inchiesta del Prima Sala del CFCB si concentrerà sui presunti ammanchi finanziari divenuti recentemente pubblici a seguito del procedimento condotto dall’ Commissione Italiana per le Società e le Azioni (CONSOB) e la Procura della Repubblica di Torino. Il 23 agosto 2022, la Prima Camera del CFCB concluso un accordo transattivo con il. Tale accordo transattivo si è conclusobase delle informazioni finanziarie precedentemente presentate dal club ...

E intanto anche laha aperto un'inchiesta per accertare che le eventuali violazioni della società bianconera non abbiano inficiato il rispetto dei paletti imposti dal Fair Play ......Finanziario dei Club(CFCB) ha aperto oggi un'indagine formale sulla Juventus per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul Fair Play Finanziario'. La Juve rischia la...La Juventus rischia grosso dal punto di vista sportivo. Ne è convinto l'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, che dà un parere ..."La Juventus rischia la Serie B No, siamo seri. Questa è veramente una bufala clamorosa perché non ha nessun fondamento. In questo momento le eventuali contestazioni che… Leggi ...