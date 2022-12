Rubano | “Rivedere il vincolo paesaggistico per il comune di Dugenta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildi, nella provincia di Benevento, è sottoposto al regime vincolisticoambientale, poiché parte rilevante del suo territorio è stato dichiarato di notevole interesse pubblico. Tale, però, sta creando disagi notevoli ai suoi abitanti e alle imprese”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Maria. “I cittadini di, per costruire o ristrutturare le loro abitazioni devono ottenere l’autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caserta”, ha spiegato il deputato azzurro, e “la presenza delpaesistico ambientale non permette adi attrarre sul proprio territorio le imprese che preferiscono insediarsi nei ...