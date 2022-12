Quando le Indie Orientali Olandesi giocarono il mondiale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Aldel 1938 il Wilhelmus, l’inno nazionale dei Paesi Bassi, fu suonato due volte nello stesso turno. Un caso unico, perché unica sarebbe stata la partecipazione di una colonia alla coppa del mondo. Il 5 giugno, a distanza di un’ora e mezza, lee la loro madrepatria, l’Olanda, scesero in campo e persero negli ottavi di finale, primo turno di unorganizzato con sole partite a eliminazione diretta. Lesono la sola Nazionale nella storia per la quale ilè durato solamente novanta minuti: 0-6 contro l’Ungheria e poi tutti sul treno verso Amsterdam, dove li attendeva un incontro amichevole con l’Olanda in occasione della Giornata Olimpica del 23 giugno, prima di ...

