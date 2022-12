Previsioni di oggi a Avellino e Salerno | come vestirsi per non farsi trovare impreparati

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Cari lettori di , ecco l'appuntamento quotidiano con leclimatiche! Curiosi di scoprire qual è il tempoe non solo? Inziamo subito! Napoli A Napoli c'è un clima con piogge moderate. Le temperature sono medie di 13.1°C, minime di 10.41°C e massime di 13.43°C. Il vento soffia a 3.34 km/h e l'umidità è al 75%. La percentuale di copertura nuvolosa è pari al 100%. In base a queste condizioni meteo,a Napoli è possibile fare attività all'apertopasseggiate e picnic, cose che non richiedono l'esposizione diretta al sole. Se si hanno abbastanza impermeabili, anche le escursioni potrebbero essere una buona opzione per trascorrere la giornata. Altro consiglio sarebbe quello di visitare dei musei, in modo da godere del clima mite con l'aggiunta di ...