Post G20 | scenario geopolitico e sugli investimenti globali in Cina

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il vertice del G20 tenutosi a Bali, in Indonesia, tra il 15 e il 16 novembre è stato significativo per capire come le grandi potenze del mondo intendono affrontare le questioni più urgenti del momento, dalle preoccupazioni geopolitiche, al cambiamento climatico, alla digitalizzazione e alle relazioni diplomatiche tra i partecipanti. Per la, il G20 in Indonesia ha rappresentato una delle prime apparizioni negli ultimi anni del Presidente Xi a un importante raduno globale al di fuori della Terra di Mezzo. Questa tappa fondamentale non è stata saltata dalla dirigenza cinese, il quale obiettivo per l’incontro era di reintegrarsi e a coordinarsi con i leader di tutto il mondo su una varietà di aspetti. Esamineremo quali sono i nuovi andamenti delle relazioni trae Stati Uniti nel-20 e cosa significa questo vertice per ...