Nuoto di fondo | Bridi torna in Nazionale dopo un anno e mezzo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ariannata inlo stop per miocardite che l’ha tenuta lontana dalla vasca per un. La 27enne trentina, tesserata per Esercito e RN Trento, allenata da Fabrizio Antonelli, oro europeo nella 25 km a Glasgow 2018 e bronzo iridato nella 10 e nella 25 km a Budapest 2017, è stata convocata dal coordinatore tecnico del settore Stefano Rubaudo per un collegiale al Centro Federale di Ostia dal 4 al 24 dicembre. Insieme alla fondista trentina ci sar: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Cooper), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Davide Marchello ...

Oltre al coordinatore tecnico del settore Stefano Rubaudo, comporranno lo staff i tecnici Fabrizio Antonelli, Alessandro Varani, Fabio Venturini e Fabio Fusi, il tecnico biomeccanico Roberto ... Nuoto di fondo, i convocati dell'Italia per il raduno di Ostia: torna in azzurro Arianna Bridi! Si torna a parlare di nuoto in acque libere e l'Italia chiama, fra gli altri, Arianna Bridi: l'atleta torna in nazionale a 18 mesi dall'ultima volta dopo una miocardite.Ostia – Dopo un anno e mezzo di stop, causato da una lieve miocardite, torna finalmente in nazionale Arianna Bridi. La 27enne di Trento – tesserata per Esercito e RN Trento, allenata da Fabrizio Anton ...