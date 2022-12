Lukaku | niente vacanze post Mondiale | tra pochi giorni sarà ad Appiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo la delusione dell’eliminazione delin Qatar, Romelurinuncia alleper tornare ad allenarsi adDopo la delusione dell’eliminazione delin Qatar, Romelurinuncia alleper tornare ad allenarsi ad. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccantea disposizione di Inzaghi per prepararsi al ritorno in campo in Serie A. Un modo anche per dimenticare subito la cocente eliminazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

