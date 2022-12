LIVE Ghana-Uruguay 0-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | doppietta di De Arrascaeta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTOGALLO-COREA DEL SUD DALLE 16.00 PAGELLE31? Gooooooooooooooool, Decon una rete al volo,0-2. 29?che prova la reazione. 27? Intanto la Corea del Sud pareggia contro il Portogallo per 1-1 in questo momento. 25? Goooooooooooooool, De, approfitta di una respinta del portiere deldopo un tiro di Suarez,0-1. 23? Salvataggio sulla linea di Salisu su Nunez che stava per segnare con un pallonetto. 21? ROCHET para il rigore ad Andre Ayew, si resta sullo 0-0. 19? RIGORE per il ...

All'Al Janoub Stadium di Al Wakah il match valido per la terza giornata dei Mondiali traUruguay: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Janoub Stadium di Al Wakah va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Fra pochi minuti in campo il girone H con Corea del Sud - Portogallo da una parte e- Uruguay dall'altra. Tutto ancora in discussione con i portoghesi unici già agli ottavi. In serata stesso ...L'Uruguay si gioca la qualificazione agli ottavi con un solo risultato a disposizione, la vittoria contro il Ghana, al quale di contro potrebbe bastare anche un pareggio per il passaggio del turno.Fino al 18 dicembre, ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar 2022, il nostro programma sui Mondiali ...