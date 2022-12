L’intercettazione di Andrea Agnelli nell’inchiesta plusvalenze | «Il problema è tutta la m… che non si può dire»

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 dicembre 2022) «Non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene. Dall’altro abbiamo ingolfato la macchina con ammortamenti e soprattutto la merda… perché èla merda che sta sotto che non si può». Parole di, ex presidente della Juventus, al telefono con Maurizio Arrivabene, amministratore delegato dei bianconeri. La conversazione, racconta oggi Repubblica, risale al 3 settembre 2021. E fa parte di quelle intercettate e finite agli atti della procura di Torino, che ha chiesto il rinvio a giudizio di 13 dirigenti. E spiega come i manager bianconeri fossero perfettamente a conoscenza del sistema dellemesso su per abbellire, secondo l’accusa, il bilancio. Tanto da accordarsi con il capitano Giorgio Chiellini sugli stipendi. E produrre “libri neri” sull’attività dell’ex ...