Il Portogallo di Ronaldo e la sorpresa Corea del Sud si qualificano agli ottavi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il primo mondiale non estivo riserva tante sorprese. Oltre aldi Cristianosi qualifica ladel Sud. Il Mondiali di calcio in Qatar registra anche l’eliminazione della Germania e del Belgio. I portoghesi, primi del gruppo H, se la vedranno con la seconda del Gruppo G che questa sera vede in campo Camerun-Brasile e Serbia Svizzera. Ladel Sud che batte i portoghesi per 2-1 con un gol al 91’, a meno di sorprese, dovrebbe vedersela con il Brasile. Non basta la vittoria alll’Uruguay sul Ghana per 2-0. Infatti i sudamericani fuori per la differenza reti. Il Ghana lascia il Qatar. Gli africani possono recriminare per un rigore sbato nel primo tempo.