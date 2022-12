De Luca contro Valditara | “Si chiudono 700 plessi | è intollerabile Anche con pochi alunni bisogna tenere le scuole aperte | sono un presidio per i territori”

Irpinia TV

... in tandem col telecronistaDe Capitani. "Certo che mezze misure mai: o un esaltato come Adani,... Ghana - Uruguay, rissa finale: Gimenez scatenato, tuttil'arbitro . E quelli dell' Uruguay , ......Pablo Cuevas ), è apparso ben felice di mettere a disposizione dei giovani, dei ragazzi che sognano di emergere in questo sport, la sua esperienza e competenza. ' A Bordighera ', spiega, '... Chiusure 700 scuole: De Luca contro il governo - ITV Online Il professor Luca Mercalli: “In un paese fragile come il nostro prima ... ed è il momento di mettere in campo politiche urbanistiche oculate, a partire da una legge contro il consumo di suolo di cui ...L’ex n.100 ATP trasmetterà i suoi valori e conoscenze ai giovani del centro di Riccardo Piatti a Bordighera La legge non scritta che nel tennis si possa arrivare in alto solo se si esplode in età abba ...