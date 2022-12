Bufera Juventus | Zeman dice la sua | “Non è solo la Juve ad avere problemi”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Laè al centro di una vera e propriamediatica. Non sono ancora del tutto chiare le cause che hanno portato alle dimissioni del Cda bianconero e il presidente Agnelli, ragion per cui il clamore dietro tale vicenda continua a diffondersi. Sono tante le opinioni contrastanti in merito a quanto accaduto, e proprio questa mattina Tuttosport ha riportato le dichiarazioni di Zden?ksulla questione. Caso, il pensiero diLe parole di: “Io non penso chelaabbianel calcio, o sia l’unica che agisce in un certo modo. Èche ...