Amici 22 | Rudy Zerbi Non Perdona… Raimondo Todaro Furioso!

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il caso pulizie sta generando un caos mai visto ad. Mentreha comunicato ai suoi allievi il provvedimento che intende adottare,ha letteralmente perso la pazienza con Mattia Zenzola. Per quale motivo? Ecco i dettagli sulla vicenda! Il provvedimento die la furia diAd22 regna il caos. Dopo quanto accaduto nell’ultima puntata del pomeridiano, si sta ancora discutendo per il caso pulizie. C’è tensione, non solo tra gli allievi, ma pure tra i ragazzi e i rispettivi coach. I più imbestialiti sono. Infatti, in uno degli ultimi daytime, entrambi i professori hanno chiamato a rapporto ...

...notte in sala relax in attesa di decidere il loro destino Nella casetta di '22 ' non si è ancora placata la bufera per il disordine e la mancanza di pulizia di alcuni ragazzi. Dopo che...Nella Scuola di22 continuano a pesare i provvedimenti disciplinari dei professori in merito al 'caso' pulizie.Zerbi ha preso la sua decisione ed ha deciso cosa fare con i suoi allievi: dovranno fare a ...La cantautrice è nata proprio grazie a Amici ed è rimasta molto legata al programma di Maria ... Per questo motivo Lorella di nuovo gli toglie la maglia e Rudy ha invece chiesto che i suoi allievi ...Raimondo Todaro affronta Mattia e gli spiega cosa c'è che non va nel suo comportamento. il ballerino ha una reazione inaspettata e arriva a mettere in dubbio la sua presenza nel ...