(Di venerdì 2 dicembre 2022) Gli eventi datati 2Uno dei più grandi calciatori italiani, vincitore di otto scudetti, due Mondiali (e non solo). Il 21982 si spegneva Giovanni Ferrari, motore del centrocampo bianconero nel 'Quinquennio d'oro' che festeggiò poi due tricolori con l'Ambrosiana Inter e uno con il Bologna. Nato ad Alessandria, in Serie A disputò oltre trecento gare (ventisei con i grigi) mettendo a segno 110 reti. In Nazionale, oltre ai titoli del 1934 e '38, festeggiò anche la Coppa Internazionale nel '35. Era nato il 61907. E oggi è l'anniversario dalla nascita del suo compagno di club e in azzurro Mumo' Orsi.