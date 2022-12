Tirreno-Adriatico 2023 | presentato il percorso | arrivo in salita a Sassotetto | muri marchigiani e crono a Camaiore

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Oggi è statoildella, che andrà in scena dal 6 al 12 marzo. La Corsa dei due Mari, giunta alla sua 58ma edizione, rappresenterà un interessante banco di prova per chi vorrà poi essere protagonista al Giro d’Italia. Ad aprire le danze sarà lametro individuale a Lido di(11,5 km), poi si resterà in Toscana per la seconda frazione riservata ai velocisti (209 km trae Follonica). La terza tappa lascerà la Toscana e farà rotta su Foligno: 216 km sulla carta pensati per le ruote veloci visto che il Passo del Lume Spento è lontano dal traguardo. Le difficoltà aumenteranno sensibilmente in occasione della quarta giornata di gara: 219 km da Greccio a Tortoreto, con 2.000 metri di dislivello e ...