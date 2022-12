Stupro all’Umberto I | arrestato l’infermiere 55enne | aveva violentato una tirocinante di 20 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma. Sul caso della studentessa violentata al Policlinico Umberto I nemo già parlato, in diversi articoli: le sue testimonianze erano state agghiaccianti.di oltre 50, con il quale doveva tenere il tirocinio all’interno del nosocomio ha sfruttato la sua ”posizione” e l’orario notturno per abusare di lei, in uno sgabuzzino, e poi, come se nulla fosse, è ritornato a svolgere le sue solite mansioni lavorative. Un atto terribile, compiuto ai ddi una 20enne con tanti sogni, e la grande passione per il lavoro che un futuro di sarebbe apprestata a svolgere. Un trauma che ha gettato un’ombra di malessere sulla sua vita. Un abuso compiuto in un ospedale, un luogo che dovrebbe essere considerato il più sicuro all’interno di una città. E, poi, quel che è peggio, nei pressi dell’Università, il che non ...