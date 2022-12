Stephanie Frappart nella storia | prima donna ad arbitrare una partita dei Mondiali

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Per lavolta unadirigerà unadeidi calcio maschili. Sarà l’arbitra franceseil primo fischietto femminile in una Coppa del mondo. È stata designata per dirigere Costa Rica–Germania, in programma stasera, 1 dicembre, ad Al Khor. Match delicato: è decisivo per i destini del gruppo E e per definire chi passerà agli ottavi di finale della Coppa del mondo del Qatar. Tutta la squadra arbitrale sarà composta da donne: le assistenti saranno Neuza Back e Karen Diaz. Insieme formeranno latriade arbitrale femminiledeimaschili.ha 38 anni e molta esperienza come arbitra. Ha già diretto numerose partite professionistiche ...

Ecco perché questa sera i riflettori non saranno solo per Bryan Ruiz e Manuel Neuer, ma anche per, il fischietto francese che nel corso della sua carriera ha stabilito tutti i ...I protagonisti: Una su tutti, Stéphanie, il primo arbitro donna che stasera farà il suo esordio in un Mondiale, in Costa Rica - Germania.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...