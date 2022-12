OA Sport

IN TV - Il fine settimana di Park City delladel Mondo di bob esarà trasmesso sulla pagina YouTube di IBSF, oppure tramite il link su IBSF.com. Non è prevista copertura televisiva o in streaming. PROGRAMMA CDM BOB EPARK ...Tutto sarà rimesso in palio nel corso del prossimo weekend, con ladel Mondo che si sposterà a Park City , nello stato dello Utah (Stati Uniti) per il secondo appuntamento stagionale. Foto: LaPresse Skeleton, Coppa del Mondo Park City 2022: si impone Mirela Rahneva davanti a Tina Hermann Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...Prima vittoria stagionale per Jacqueline Lolling sul circuito di Interncontinental Cup femminile. La tedesca, che nelle prime due tappe era sempre giunta in seconda posizione, ha dominato la scena sul ...