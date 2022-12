Scafati | 16enne in una pozza di sangue | centrato al petto da un proiettile

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) È vivo per miracolo un ragazzino di 16 anni colpito alda un colpo di pistola. É accaduto a, in provincia di Salerno, nella notte tra martedì e mercoledì. Il giovanissimo è stato operato d’urgenza all’ospedale Loreto Mare di Napoli. Non sarebbe in pericolo di vita ma resta ricoverato in gravi condizioni e in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.