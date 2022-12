Provaci tu | E voi? | che scontro | Bocchino le canta a Santoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022)acceso a Otto e Mezzo tra Michelee Italo. Al centro del dibattito c'è l'invio delle armi in Ucraina e la decisione del governo di prorogare il sostegno con gli armamenti per l'esercito ucraino fino al 2023.critica in modo duro la posizione pacifista espressa da Conte. L'ex parlamentare di Fli contesta all'ex premier di non essere coerente rispetto a quanto fatto durante la sua permanenza in maggioranza col governo Draghi.è molto critico e afferma: Decisioni prese senza un dibattito, l'opinione pubblica non è convinta e viene tacitata". La risposta dinon si fa attendere: "La lista viene portata al Copasir. Lì è il luogo dove consegnare la lista degli armamenti, non è certo segreta la lista". E ancora: "Tra l'aggressore e ...