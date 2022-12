Paura nella notte a Qualiano | incendio distrugge appartamento

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Momenti diquestadove un grossoha distrutto undove viveva un coppia con tre figli minori.distrutto dalle fiamme I fatti sono accaduto intorno alle ore 4 di giovedì 1 dicembre. A segnalare le fiamme che si sono sviluppate in un’abitazione in via Gigante, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LA NAZIONE

"Quando parlo con le persone al telefono in Russia hanno, parlano in modo formale. Ma quando ... Si celebrava ieri la Festa della Toscana,data in cui 236 anni fa fu abolita la pena di morte.A voi invece non faperché pensate che non esista, che sia una roba medioevale o ... Un esempio dalle cronache di questi giorni: quel papà,notte di Natale, che ha creduto alla bugia per cui ... La terra torna a tremare Paura nella notte a Talla - Cronaca - lanazione.it Attimi di paura nella notte appena trascorsa a Roma dove un bus Atac è stato interessato da un principio d’incendio sprigionatosi dal vano motore. Il mezzo stava rientrando nella rimessa quando si è v ...Il professor Claudio Gentili è a capo dei Servizi clinici universitari psicologici del Bo che nell’ultimo anno hanno seguito oltre 500 studenti. Sulla morte di Riccardo Faggin: «Le persone che inventa ...