Napoli | i convocati per la torneé in Turchia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Attraverso il proprio profilo Twitter ilha ufficializzato iper la tourneé inper la preparazione invernale. Il club ha organizzato la partenza della squadra per giovedì 1° dicembre. Gli azzurri sosterranno la loro preparazione al Regnum Carya Resort di Antalya, città affacciata sul Mediterraneo che conta circa 2,5 milioni di abitanti sulla costa sud del Paese, fino al rientro previsto il 13 dicembre. Assenti solo i giocatori che torneranno dalle rispettive Nazionali come Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Di seguito tutti idelalla preparazione invernale inper il Winter Football Series by Regnum https://t.co/1UZURktrPj pic.twitter.com/JhuZUdfy1B — Official SSC...

I convocati per il Winter Football Series by Regnum: IDASIAK Hubert MARFELLA Davide MERET Alex SIRIGU Salvatore BARBA Benedetto DI LORENZO Giovanni HYSAJ