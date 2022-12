(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il presidente francese Emmanuel, in visita di Stato negli Stati Uniti , in un discorso all'ambasciata transalpina, ha messo in guardia contro il rischio che l'Europa e la Francia diventino una ...

AGI - Agenzia Italia

- Il presidente francese Emmanuel, in visita di Stato negli Stati Uniti , in un discorso all'ambasciata transalpina, ha messo in guardia contro il rischio che l'Europa e la Francia diventino ...In primis, i mpericoli che si celano dietro il programma di investimenti e sussidi degli Stati Uniti per aiutare le aziende americane, che, nelle parole di, rischia di "frammentare l'Occidente"... Macron avverte Washington: "Non usi l'Ue nella rivalità con la Cina" Macron ha poi aggiunto che ci sono problematiche che “vanno prese in considerazione nel momento in cui viene assegnato l’evento”, non a ridosso del suo inizio. Qatar 2022 – Il presidente francese Emma ...Washington - "L'alleanza tra Francia e Stati Uniti è più forte di tutto". Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ha iniziato il suo discorso all'ambasciata di Francia a Washington, ...