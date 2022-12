L’Ue sfrutta il desiderio di allargamento dei Balcani per reprimere l’arrivo di migranti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Questa settimana il commissario europeo per l’Oliver Varhelyi è in visita nei. L’area è fisicamente circondata da tempo da Stati Membri dell’Unione Europea, ma vede i suoi Paesi ancora fermi in diversi punti del percorso verso l’adesione vera e propria. In vista di un progressivo e auspicato avvicinamento, lunedì e martedì Varhely è stato in Bosnia-Erzegovina, mentre oggi e domani sarà in Serbia. La Bosnia, in questo momento, è l’osservata speciale. A sei anni e mezzo dalla domanda di ingresso nel, a ottobre la Commissione Europea ha proposto che la richiesta si traducesse nell’assegnazione dello status di Paese candidato. Ora la palla passa al Consiglio Europeo, l’organo in cui sono rappresentati i ventisette Stati Membri, che dovrà approvare la candidatura all’unanimità. Sembra che tale esito possa essere ...