Infantino umiliato in mondovisione | lo inquadrano? Lo stadio reagisce così

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Minuti finali della sfida tra Inghilterra e Galles, precisamente l'81' minuto di gioco, sui maxi-schermo dell'Ahmad Bin Ali Stadium di Ar-Rayyan compare il presidente della Fifa, Gianni. Reazione indifferente da parte dei tifosi? Macché. Subito, da tutto lo, si è sollevato un unanime coro di dissenso. Un classico "buuh!" che si è sentito chiaramente anche in diretta tv, insieme ai fischi. E, il sorriso e l'ilarità sul volto diè subito scomparso, mostrando un'espressione ben più corrucciata. Anche le tv hanno ripreso la scena Un fatto non passato come inosservato su alcuni canali tv che stavano trasmettendo l'incontro, come nel caso della Bbc, che ha sottolineato proprio quel momento di ulteriore protesta nei confronti del numero uno del calcio mondiale. Se per i tifosi del ...

