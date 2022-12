Il Toro in ritiro in Spagna

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il Torino FC sosterrà un periodo di lavoro in, a San Pedro del Pinatar, dall’8 al 17 dicembre, in preparazione alla seconda parte della stagione sportiva 2022/’23, che riprenderà mercoledì 4 gennaio con la partita di Serie A Tim contro l’Hellas Verona. Oltre agli allenamenti verranno anche disputati due test amichevoli di livello contro formazioni che militano nella Liga, il massimo campionato spagnolo: il primo, contro l’Espanyol, in programma sabato 10 dicembre. Il secondo, contro l’Almeria, venerdì 16 dicembre. Entrambe le sfide avranno luogo presso la Pinatar Arena. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Torino FC

