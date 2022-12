Governo | Cdm | approvati 2 interventi in tema di difesa del suolo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha deliberato l'approvazione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio frana e Rischio idraulico ex Autorità di Bacino regionale Campania sud e interregionale del fiume Sele. Comuni di Montecorvino Pugliano (SA) - via Macchia Morese area limitrofa al fabbricato rurale censito nel NCEU al F.9, particella 972; Salerno - Torrente Fuorni e Felitto (SA) - centro urbano. E l'approvazione del primo aggiornamento dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dei seguenti distretti idrografici: Alpi orientali; Fiume Po; Appennino settentrionale; Appennino centrale; Appennino meridionale; Regione Siciliana; Regione Sardegna. Si legge nella nota del Cdm.

