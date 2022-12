(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Labitalia) - "Siamo ormai di fronte a paradossi inaccettabili. I nostri dati descrivono una società in cui le retribuzioni non crescono eil...

La Svolta

Così Stefano, presidente, ha commentato i dati dell'Osservatorio dedicato a entrate fiscali e finanziamento del sistema di protezione sociale, realizzato da Itinerari Previdenziali con ...Le novità più importanti Chi viene danneggiato Stefano, presidente di, spiega che sono circa 5 milioni gli italiani che si fanno carico di un maggior peso fiscale e parliamo soprattutto ... Ultimo'ora: Cuzzilla (Cida), 'sempre meno lavoratori sostengono peso crescente pressione, inaccettabile' Roma, 1 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il 13% delle persone con reddito sopra i 35mila euro sono quelli che si sobbarcano tutto il sistema previdenziale e del welfare del Paese. Non c’è una strategia p ...Roma, 1 dic. (Labitalia) – “Siamo ormai di fronte a paradossi inaccettabili. I nostri dati descrivono una società in cui le retribuzioni non crescono e sempre meno lavoratori sostengono il peso cresce ...