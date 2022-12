Carburanti senza Iva | sequestro 4 mln euro a società Indagine Gdf a Lanciano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Chieti - Sudella Guardia di Finanza, il gip diMassimo Canosa ha disposto ilpreventivo di beni per 4 milioni dinei confronti di unapetrolifera con sede aper indebita detrazione di Iva su un imponibile di 18 milioni di, negli anni 2019 e 2020. Gli indagati sono i due amministrazione delladi vendita e distribuzione. Nell'ambito dell'attività di verifica fiscale da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria sono stati raccolti elementi tali da ipotizzare che la, che si occupa di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, avesse detratto l'Iva per un ammontare pari al valore oggetto del ...

Agenzia ANSA

Che Natale sarà Senz'altro un Natalepace almeno per quanto riguarda i prezzi legati ai rincari che non danno tregua agli italiani. ... imballaggi,­­" mentre stanno fronteggiando con ...... sia in termini di prezzi deie della ristorazione, del tutto abnormi e fuori mercato, ...- continua la nota - che ha permesso prima di tutto alle società concessionarie di utilizzare... Carburanti senza Iva, sequestro 4 mln euro a società La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...La rilevazione del ministero dell'Ambiente: la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti non accenna a fermarsi, anzi continua a correre ...