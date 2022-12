Carburanti senza Iva | sequestro 4 mln euro a società Indagine Gdf a Lanciano

AbruzzoLive.tv

... sia in termini di prezzi deie della ristorazione, del tutto abnormi e fuori mercato, ...- continua la nota - che ha permesso prima di tutto alle società concessionarie di utilizzare...... infatti, lo scorso anno ha causato un buco di introiti fiscali per il minor impiego di... Serve tempo e correre troppopensare agli ostacoli può rivelarsi controproducente. Per una ... Sequestro di beni per 4 milioni a società di Lanciano: il Riesame annulla provvedimento Ascolta l'articolo Prezzi di benzina e gasolio alla pompa oggi in calo. Secondo rialzo consecutivo invece per le quotazioni dei prodotti raffinati. In salita anche il barile verso gli 80 dollari. Me ...Il procuratore Salvatore Vella: "E' stata riscontrata la pessima situazione in cui si trovava il sito. con la presenza di una notevole quantità di rifiuti pericolosi e non, provenienti dallo smantella ...