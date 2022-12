As | Lukaku ha tenuto una master class su come non segnare un gol

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 dicembre 2022) .elimina il Belgio. E’ il giudizio tranchant di As sulla prestazione dell’attaccante dell’Inter, che nella partita del Mondiale contro la Croazia ha sbagliato tre gol nettissimi, con la palla che non aspettava altro che di essere buttata in rete. Occasioni nettissime servitegli dai compagni di squadra cheha buttato tutte al vento, condannando la sua Nazionale. As commenta il rigore concesso e poi annullato alla Croazia. “Tecnicamente sono stati i croati ad avvicinarsi di più al gol, grazie a un rigore che in prima istanza ha segnalato l’inglese Taylor, ma che poi il Var ha annullato dopo una di quelle analisi, quasi autopsie, cui ci ha abituati il video arbitrale dei Mondiali. Un omaggio a Hitchcock. Tocchi, sfioramenti e fuorigioco millimetrici vengono puniti in giocate precedenti, mentre i tifosi restano con la faccia di chi non ha ...