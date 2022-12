Addio a Christine McVie | voce e tastierista dei Fleetwood Mac

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – . La notizia della sua scomparsa, avvenuta all’età di 79 anni ieri in ospedale dopo una breve malattia circondata dall’affetto dei suoi cari, è stata data dalla famiglia, secondo quanto riferisce il sito della Bbc. Nata a Bouth, un piccolo villaggio dell’Inghilterra, il 12 luglio 1943Perfect sposò il bassista deiMac, John, e si unì al gruppo all’inizio degli anni ’70. E’ stata anche autrice di alcuni dei più grandi successi della band, uno dei gruppi rock più famosi al mondo negli anni ’70 e ’80. Il loro album del 1977 ‘Rumors’ è uno dei più venduti di tutti i tempi, con oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo, che documenta la rottura trae il marito John. Dopo avere lasciato iMac nel 1998, si è riunita a loro ...

