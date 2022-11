La Svolta

"Io rappresento in questo momento l'istituto Pascale - ha sottolineato di- dove i pazienti sono tutti oncologici, e che quindi hanno assoluto bisogno di proteggersi attraverso il vaccino. ...A dirlo ad AbruzzoWeb è il dottorBelmonte, medico di Medicina di generale dell'Aquila che, ... Per quanto riguarda icontro il covid, invece, siamo ormai praticamente fermi. Insomma non c'... Ultimo'ora: Vaccini, di Mauro (Pascale Napoli): "Promuoverli soprattutto tra i fragili" Nonostante il via libera di Ema e Aifa sia giunto da oltre un mese, in Italia non si parla più della possibilità di somministrare i due vaccini ...Ricerca a guida Humanitas fotografa era pre-Omicron, in prodotti mRna risposta più alta e più effetti collaterali ...