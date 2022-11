Uomini e Donne grande spavento | ricoverata d’urgenza | “Non riuscivo più a parlare”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il noto personaggio diè finito in ospedale,: “Nonpiù a”,Dal suo profilo Instagram ha fatto sapere di essere finita in ospedale. L’ex volto diha fatto prendere a tutti un. All’interno delle sue Instagram Stories ha fatto sapere di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Un'escalation simile a quella delle proteste in Iran , iniziate con la morte di una giovane ragazza, Mahsa Amini, picchiata dalla polizia morale, diffusesi poi in tutto il paese dove...A poche settimane dalla fine della loro avventura aAlessandro Vicinanza e Ida Platano sembrano essere più felici che mai e nelle ultime ore Armando Incarnato ha svelato alcuni retroscena sui due. Alessandro e Ida a cena con Armando ...Luisa Monti, una delle dame di Uomini e Donne, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, come ha dichiarato tramite Instagram Stories, il programma di Maria De Filippi. Aveva detto di non potersi ...Uno dei corteggiatori di Uomini e Donne, lì per Lavinia Mauro è stato pizzicato mano nella mano con un'altra ragazza. Cosa è successo