Ucraina | sì Camera a mozioni maggioranza e Pd Solo in parte Iv - Az

Così Giuseppe Conte durante le dichiarazioni di voto in Aula allasulle mozioni sull'. Il Movimento 5 stelle, specifica, 'ritiene non più rinviabile un confronto politico sul nuovo ...Dopo aver discusso allale mozioni sul conflitto Russia -, in particolare con l'intervento di Giuseppe Conte sulla pace, in Aula si discutono le mozioni per l'introduzione del salario minimo.La Camera ha approvato la mozione di maggioranza sull'Ucraina, su cui il governo ha dato parere favorevole, quella del Pd e quella di Iv e Azione ad eccezione del primo capoverso a favore dell'invio d ...Dichiarazioni di voto oggi alla Camera dei Deputati sulle mozioni riguardanti il conflitto tra Russia e Ucraina. L'Aula ha approvato la mozione presentata dalla maggioranza, a prima firma Giulio ...