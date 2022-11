(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il futuro è di Carlos Alcaraz, il più giovane numero 1 di fine anno, celebrato a Torino con la consegna del trofeo messo in palio per chi chiude la stagione in testa ai Pepperstone ATP Rankings. Ma ...

SuperTennis

Questo dicono certi, questo si annuncia come il tema per l'avvio della prossima stagione, quando Nole si presenterà in campo a Melbourne, riammesso dalle autorità australiane che lo scorso ......e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche... "Errore andare dietro a Calenda, il Terzo polo non ha i" ... Quei numeri che dicono che il vero n.1 è ancora Djokovic WhatsApp, quasi 500 milioni di numeri di telefono con nomi e cognomi degli utenti pubblicati online. Cos'è successo.