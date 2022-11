“Perché parla in quel modo strano” GF Vip 7 | mistero svelato su Nikita Pelizon | “Ora si spiega tutto”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Al GF Vip 7 tutti avranno notato cheha un accento straniero. E ilsulle sue origini è statosolamente nelle scorse ore. Nonostante lei sia italiana, quandosembrerebbe avere un accento certamente non del nostro Paese. E ci sono state varie ipotesi intorno a questo suodire, ma nessuna certezza in merito. Alfonso Signorini non le ha mai chiestozioni, ma ora ci ha pensato la sorella della gieffina, Jessica, a scrivere un messaggio Twitter chiarificatore. Quindi, c’è un motivo sulla concorrente del GF Vip 7 abbia questa sua caratteristica.ha un accento straniero e finalmente si è scoperto il motivo, che non è da ricercare ...

RaiNews

sidi riaperturain Sicilia intorno agli anni '60 una struttura adibita al gioco c'era: il Casinò di Villa Mon Repos, le cui serate hanno anche avuto l'onore di ricevere ospiti ...... con Pd e Sinistra e Verdi, ieri sono stati determinanti per far cassare quell'emendamento Fdi - Lega che avrebbe rinnovato la missione Ucraina (con l'invio delle armi) usando un decreto che... Parla l'unico qatarino che ha fatto coming out pubblico: “La comunità Lgbtq+ in Qatar è in pericolo"