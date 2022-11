Oriana Maschio | “Siamo pietre preziose | nessun essere umano è uguale ad un altro”

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Life&People.it L’ultima frontiera della medicina estetica approda in Italia. Si tratta del trattamento Zaffiro e della tecnologia combinata NLIFT, amatissimo dalle influencer e utilizzato, tra le altre, anche dalla Regina delle celebrities Paris Hilton. In un’intervista esclusiva rilasciata alla nostra testata incontriamo la Dottoressa, – uno dei dieci professionisti in possesso della tecnica in Italia, nonché unica del Triveneto -, che ci illustra tutti i dettagli dell’affascinante scoperta, chiamata curiosamente anche “Lifting della pausa pranzo” vista la rapidità con cui emergono i primi benefici, visibili in sole due ore. Nata in Svizzera,vive e lavora nel trevigiano, a Castelfranco Veneto. Nel suo studio, accoglie le sue pazienti proponendogli una nuova tecnica che sta ...