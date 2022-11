Natale 2022 a Roma | le luminarie da non perdere

Leggi su funweek

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Si sono accese lenatalizie di Via del Babuino nel cuore del centro storico della Capitale. Una tradizione consolidata che vede nell’ultimo decennio la blasonata via del tridente del Centro Storico di, distinguersi per l’unicità, l’eleganza e la raffinatezza delle sue luci, apprezzate e fotografate dani e turisti. LEGGI ANCHE: — Villaggi die mercatini: gli eventi da non>> Quest’anno, per la prima volta, ad abbellire Via del Babuino sono leleccesi, nel rispetto della tradizione italiana, fortissimamente volute dalla Nuova Associazione Via del Babuino. Venerdì 9 Dicembre alle 16.30 sfilerà la Banda diCapitale in Via Condotti, Piazza di Spagna e Via del ...