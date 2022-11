Musumeci | l' abuso edilizio è una pandemia politica

L'IPOTESI, serve una legge speciale per il recupero di abusi leggeri Il ministro parla del peso avuto, specialmente al Sud, da decenni di campagne elettorali in cui si è strizzato l'occhio ...Ministro, cominciamo con una domanda banale ma necessaria: la tragedia di Ischia si poteva evitare "Probabilmente sì, se si fossero adottate le misure per mitigare il rischio: 175 millimetri di ...Il ministro per la Protezione civile: "Occupiamoci delle ricerche dei dispersi" “Per ora occupiamoci delle ricerche degli ultimi dispersi, sui quali le speranze di ritrovarli vivi sono davvero pochiss ...« L'abusivismo edilizio è una 'pandemia politica' che ha contagiato tutte le aree della nazione negli ultimi 50 anni. E le responsabilità vanno ricercate a ...