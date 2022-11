Million Day oggi 30 novembre 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022)Day estrazione di30. Quali sono idelday di? Siamo nel bel mezzo della settimana,è l’ultimo mercoledì di questo freddo mese die tra poche ore ci toccherà dare il benvenuto a dicembre. Ma nulla cambia per i giocatori perché ancheci sarà il concorsoDay. E gli appassionati giocatori che aspettano questo momento possono stare tranquilli. Sì, perché tutti quelli che hanno intenzione di tentare, di sfidare la ‘sorte’ e sperare di vincere, possono controllare quali siano iestratti per il gioco delDay questa sera. E sperare, magari, di concludere in ...