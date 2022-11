Maltrattamenti su minori a Casamicciola | confermate le misure cautelari per le suore

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale del Riesame ha confermato i divieti di dimora emessi dal gip di Napoli nei confronti di tre delle quattroritenute dalla Procura di Napoli coinvolte neiai danni di alcuni bambini ospitati dell’Istituto religioso ischitano di Santa Maria della Provvidenza, a. Si trova invece agli arresti domiciliari la suora – che in un video la si vede schiaffeggiare un bimbo i 4 anni e anche il fratellino di otto – nei confronti della quale il giudice aveva disposto il carcere. Si tratta di suor Marie Georgette Rahasimalala, 55 anni, originaria del Madagascar, rintracciata dai carabinieri a Roma. Nei giorni scorsi il gip Federica De Bellis le ha concesso di poter essere ai arresti in un istituto religioso della Capitale. Le...

