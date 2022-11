LIVE – Virtus Francavilla-Pescara | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Alle 21:00 di mercoledì 30 novembre ilfarà visita allain occasione della sedicesima giornata di. Entra nel vivo il girone C e le due squadre non possono permettersi altri passi falsi. Ilè terzo ma il distacco dal Catanzaro primo è già di sei punti, anche se il quarto posto dista addirittura dodici lunghezze. Discorso diverso per ilche si trova a 16 punti in coabitazione con altre tre squadre. Serve la vittoria per scacciare una posizione di classifica pericolosa. Sportface.it vi offrirà unatestuale. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore ...

...e Pecara rispettivamente con il Taranto e laFrancavilla. Tra le amichevoli troviamo anche quella curiosa delle ore 13 tra nazionale del Vietnam e il Borussia Dortmund. Partite in Diretta...La presentazione del match QUIFRANCAVILLA - Calabro dovrà affidarsi al modulo 4 - 3 - 2 - 1 con Avella tra i pali e difesa composta al centro da Idda e Miceli e sulle fasce da Solcia e ...Alle 21:00 di mercoledì 30 novembre il Pescara farà visita alla Virtus Francavilla in occasione della sedicesima giornata di Serie C 2022/2023. Entra nel vivo il girone C e le due squadre non possono ...La partita Pontedera - Virtus Entella di Martedì 29 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sedicesima giornata di Serie C ...