Jaguar - Primo sguardo alla I-Type 6 di Formula E

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sono più piccole, più potenti e hanno meno protezioni. LeE di terza generazione sono state studiate per aumentare lo spettacolo in gara. E la nuovaI-6 è nata con l'obiettivo di vincere. Con Sam Bird e Mitch Evans, i due alfieri del teamTCS Racing confermati anche per la nona stagione del campionato, che prenderà il via in Messico il 14 gennaio. E cambierà tutto, dal regolamentomeccanica. Perché ora le ruote motrici non sono più due, ma quattro, grazie a un powertrain bimotore da 600 kW, cioè oltre 800 cavalli. La complicazione meccanica è cresciuta notevolmente, così come le sfide per gli ingegneri, che si sono dovuti studiare nuovi sistemi di gestione e recupero dell'energia, ma anche una tecnologia di ricarica che consentirà di fare un rabbocco di corrente in pochi ...