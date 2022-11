Insigne è a Napoli | visita agli ex compagni di squadra a Castel Volturno

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’ex giocatore del, nonché capitano, Lorenzo, è tornato in città in vacanza con la famiglia approfittando della pausa della Mls.non ha perso l’occasione per andare a salutare gli exdel. Ladi Luciano Spalletti ha ripreso oggi gli allenamenti presso il centro sportivo dopo l’interruzione del campionato per la pausa per il Mondiale in Qatar. Il club di De Laurentiis ha pubblicato sui social due scatti che ritraggono. In una delle due fotografie, l’ex capitano è ina di Mario Rui, Osimhen e Juan Jesus, nell’altra, è al fianco dell’allenatore, Luciano Spalletti. Dall’abbigliamento di ...

Lorenzoè tornato stamattina a Castel Volturno per la prima volta da quando è andato via dal. Stamattina, mentre la squadra si recava al centro sportivo per il primo allenamento dopo la sosta ...Lorenzotorna ae a Castel Volturno per un saluto ai vecchi compagni di squadra e allo staff che lo ha accompagnato nei suoi anni in azzurro. Le immagini sono dell'inviato di Sportitalia Manuel ...Dopo sei mesi a Toronto, Lorenzo Insigne torna a Napoli. L'ex capitano degli azzurri questa mattina è stato a Castel Volturno per incontrare nuovamente gli ex compagni di squadra e ...L'attaccante del Toronto è andato a trovare i suoi ex compagni e preparatori nel giorno della ripresa degli allenamenti: abbracci con Luciano ...