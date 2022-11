(Di mercoledì 30 novembre 2022) Luci su Palazzo Medici Riccardi, il David in Piazzale Michelangelo e sulla Porta San Niccolò a. Comune eMetropolitana sono 'per la'. I dati e le iniziative con Sant'Egidio. ...

Sant'Egidio, con la Città Metropolitana di Firenze, lancia l'iniziativa "il web contro la pena di morte nel mondo". Chiunque infatti, nella giornata del 30 novembre, può scattare una foto, ... Firenze si illumina con le Città per la vita contro la pena di morte nel mondo Luci su Palazzo Medici Riccardi, il David in Piazzale Michelangelo e sulla Porta San Niccolò a Firenze. Comune e Città Metropolitana sono "Città per la vita". I dati e le iniziative con Sant'Egidio. Domani si celebra la Festa della Toscana, ricordando il 30 novembre 1786, quando per decisione del granduca Pietro Leopoldo, che era un seguace delle innovative teorie del giurista Cesare Beccaria, la Toscana abolì la pena di morte.