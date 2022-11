Far west sulla Statale 131 nel Sassarese. Tre feriti nell'assalto a un portavalori

Leggi su agi

Tre persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco stamanestrada131 nela un. Attorno alle 8 un blindato della Vigilpol di Sassari, che viaggiava in direzione Cagliari è stato intercettato all'altezza del bivio per Giave da un commando di banditi che l'ha bloccato e ha sparato. Isono due vigilantes, colpiti a una gamba, e un'automobilista di passaggio, raggiunta a un'ascella, tutti soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale di Sassari. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sono in corso le ricerche dei rapinatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia di Stato, con gli agenti della Stradale. Un'auto e un furgone sono stati incendiati dai banditi e il traffico...