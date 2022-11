Conte a Scampia | inizia il tour per la difesa del Reddito di Cittadinanza

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’operazionedeldiper il Movimento 5 Stelleda, il quartiere dove, lo scorso settembre, in occasione delle elezioni politiche, ha raccolto percentuali di consenso record. Dopodomani, venerdì, alle 17, il suo leader Giuseppesarà in via Hugo Pratt, presso il Parco Corto Maltese, per tentare di risalire la china dopo la riforma delche il Governo Meloni ha inserito nella manovra finanziaria e dopo le polemiche che si sono innescate a proposito del condono di Ischia che fu votato nel 2018 proprio dal Governo dell’avvocato del popolo. Sta di fatto che in Campania il Movimento è concentrato esclusivamente nel difendere la sua misura-bandiera: ildi ...

